Польша с 1 июля перестанет платить компенсации гражданам, разместившим у себя украинских беженцев

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15 июня 2022, 14:58 Источник: РИА Новости

Пункт выдачи гуманитарной помощи в Польше. Фото: Dominika Zarzycka/globallook.com

С 1 июля Польша перестает выплачивать компенсации тем, кто разместил у себя беженцев из Украины. Как сообщает Rzeczpospolita, большинство граждан страны поддерживают это решение.

С начала российской спецоперации в Польшу прибыло более 3 млн украинских беженцев. Сейчас поляки, приютившие их, получают 40 злотых в день на каждого человека. По мнению польских властей, решение об отмене пособий заставит приехавших в страну украинцев «стать самостоятельнее».

Как показывают результаты опроса, 63,4% поляков положительно оценили эту инициативу.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы стали массово уезжать из Болгарии, после того как им было предложено переселяться вглубь страны.