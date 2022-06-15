Польша с 1 июля перестанет платить компенсации гражданам, разместившим у себя украинских беженцев

С 1 июля Польша перестает выплачивать компенсации тем, кто разместил у себя беженцев из Украины. Как сообщает Rzeczpospolita, большинство граждан страны поддерживают это решение.
С начала российской спецоперации в Польшу прибыло более 3 млн украинских беженцев. Сейчас поляки, приютившие их, получают 40 злотых в день на каждого человека. По мнению польских властей, решение об отмене пособий заставит приехавших в страну украинцев «стать самостоятельнее».
Как показывают результаты опроса, 63,4% поляков положительно оценили эту инициативу.
Ранее сообщалось, что украинские беженцы стали массово уезжать из Болгарии, после того как им было предложено переселяться вглубь страны.