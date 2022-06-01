Украинские беженцы стали массово уезжать из Болгарии, после того как им было предложено переселяться вглубь страны

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1 июня 2022, 14:57 Источник: "Московский комсомолец"

Болгария. Фото: pixabay.com

Украинские беженцы стали массово уезжать из Болгарии из-за недовольства тем, какие условия им были предложены, сообщило в среду издание Dnes.dir.bg.

Издание приводит данные Пограничной полиции, из которых следует, что за последний день в Болгарию прибыло 4 автобуса с украинскими беженцами, а выехало 38. По словам председателя украинских объединений в Болгарии Олены Коцевой, люди недовольны условиями содержания. В частности, она назвала оскорбительной для украинцев программу переселения беженцев вглубь страны, которую разработало правительство. Людям предлагается переезжать в населенные пункты, где нет даже доступа к медицинским услугам.

Кроме того, премьер-министр Кирил Петков заявил во вторник, что власти Болгарии больше не могут обеспечивать проживание украинских беженцев в «роскошных условиях». По его словам, в течение трех месяцев страна оказывала им «беспрецедентную поддержку в лучших отелях Болгарии», но теперь помощь входит в «более нормальные рамки».

Ранее сообщалось, что администрации нескольких польских городов решили отменить бесплатный проезд для украинских беженцев.