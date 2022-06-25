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Депутаты Верховной рады внесли законопроект, который предусматривает сооружение минных полей на границах с Белоруссией и Россией

, 22:39 Источник: РБК

Депутаты Верховной рады внесли законопроект, который предусматривает сооружение минных полей на границах с Белоруссией и Россией
Украинская граница. Фото: Danil Shamkin/globallook.com

Законопроект об усилении границ с Россией и Белоруссией внесли депутаты Верховной рады от правящей партии «Слуга народа». Документ размещен на сайте украинского парламента.

Авторы законопроекта предложили создать вдоль границ с РФ и Белоруссией специальную зону шириной в 2 км, усиленную минными полями и другими средствами защиты. Предполагается, что в особой зоне приграничной территории запретят проживание, передвижение, проведение работ, не связанных с охраной границ.

Ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин заявлял, что Украина возводит на границе с Белоруссией бетонные блоки. Украинская граница. Фото: Danil Shamkin

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