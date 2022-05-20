Мэр Житомира Сухомлин заявил, что Украина возводит на границе с Белоруссией бетонные блоки

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20 мая 2022, 12:55 Источник: РИА "Новости"

строители, pixabay.com

Мэр Житомира Сергей Сухомлин в пятницу заявил, что на территории Житомирской области Украины помимо окопов в настоящий момент возводятся бетонные блоки по всей линии границы с Республикой Беларусь.

Сергей Сухомлин сообщил, что власти Житомирской области совершили объезд позиций батальонов территориальной обороны, находящихся на границе с Белоруссией. "Они уже неплохо окопались", – заметил градоначальник и добавил, что с 1 мая началось строительство бетонных блоков по всей линии границы.

Подчеркивается, что к данной работе позже привлекут сотрудников коммунальных предприятий.