Мэр Житомира Сухомлин заявил, что Украина возводит на границе с Белоруссией бетонные блоки

Мэр Житомира Сергей Сухомлин в пятницу заявил, что на территории Житомирской области Украины помимо окопов в настоящий момент возводятся бетонные блоки по всей линии границы с Республикой Беларусь.
Сергей Сухомлин сообщил, что власти Житомирской области совершили объезд позиций батальонов территориальной обороны, находящихся на границе с Белоруссией. "Они уже неплохо окопались", – заметил градоначальник и добавил, что с 1 мая началось строительство бетонных блоков по всей линии границы.
Подчеркивается, что к данной работе позже привлекут сотрудников коммунальных предприятий.