Глава военной разведки Украины Буданов надеется на обмен плененных под Харьковом американцев на «нужных России» людей

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25 июня 2022, 18:17 Источник: ТАСС

Американский солдат. Фото: US Army/globallook.com

Киев надеется на относительно скорый обмен задержанных под Харьковом американцев Александера Дрюке и Энди Уинха, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины. Об этом в интервью USA Today заявил начальник Главного управления украинской военной разведки Кирилл Буданов.

Он рассказал, что решение вопроса по американцам так или иначе будет связано с обменном пленными.

«У нас есть люди, <...> которых им [России] очень нужно вернуть. Но это не произойдет через неделю или две. Это займет несколько месяцев», - заявил Буданов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Дрюке и Уинх являются наемниками, поэтому не подпадают под действие Женевской конвенции и могут быть приговорены судом ДНР к высшей мере наказания. Однако госдеп США категорчиески не согласен с такой позицией.