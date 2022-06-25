Глава военной разведки Украины Буданов надеется на обмен плененных под Харьковом американцев на «нужных России» людей

Киев надеется на относительно скорый обмен задержанных под Харьковом американцев Александера Дрюке и Энди Уинха, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины. Об этом в интервью USA Today заявил начальник Главного управления украинской военной разведки Кирилл Буданов.
Он рассказал, что решение вопроса по американцам так или иначе будет связано с обменном пленными.
«У нас есть люди, <...> которых им [России] очень нужно вернуть. Но это не произойдет через неделю или две. Это займет несколько месяцев», - заявил Буданов.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Дрюке и Уинх являются наемниками, поэтому не подпадают под действие Женевской конвенции и могут быть приговорены судом ДНР к высшей мере наказания. Однако госдеп США категорчиески не согласен с такой позицией.