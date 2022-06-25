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Обозреватель WSJ Дженкинс назвал «трижды ложью» слова Байдена о «путинском» росте цен в США

, 16:57 Источник: РИА Новости

Обозреватель WSJ Дженкинс назвал «трижды ложью» слова Байдена о «путинском» росте цен в США
Президент США Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/globallook.com

Заявления Джо Байдена о том, что в высокой инфляции в США виноват российский президент, начавший спецоперацию в Украине, не соответствуют действительности. Об этом написал в своей колонке обозреватель газеты The Wall Street Journal Холман Дженкинс-младший.

Он напомнил читателям, что более 50% роста цен на топливо в США пришлись на декабрь — первую половину февраля, то есть время до начала российской спецоперации. Автор полагает, что причину разгона инфляции нужно искать в другом — в частности, в политике властей в период пандемии, когда остановились десятки нефтеперерабатывающих заводов США.

Тем не менее, администрация Байдена, по словам Дженкинса, предпочитает винить в собственных просчетах Кремль.

«Постоянное упоминание Джо Байденом "путинского повышения цен" трижды ложно: оно в значительной степени неверно объясняет причину роста цен на топливо, преувеличивает рычаги влияния Путина и преувеличивает мужество западного ответа», - написал Дженкинс. 

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