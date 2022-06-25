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Зеленский освободил от должностей послов Украины сразу в пяти странах

, 15:46 Источник: РБК

Зеленский освободил от должностей послов Украины сразу в пяти странах
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Kay Nietfeld/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил в субботу пятерых украинских послов - в Португалии, Грузии, Словакии, Иране и Ливане. Документы опубликованы на официальном сайте президента страны.

Как следует из текста указов, освобождены от должностей послы: в Португалии Инна Огнивец, в Грузии — Игорь Долгов, в Словакии — Юрий Мушка, в Иране — Сергей Бурдиляк, в Ливане — Игорь Осташ. Причины увольнения не называются, так же как и фамилии новых глав диппредставительств.

Кроме того, Зеленский назначил новых послов Украины в Таджикистане и Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что, в офисе Зеленского опровергли сообщение об увольнении главы СБУ Ивана Баканова. 

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