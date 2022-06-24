В офисе Зеленского опровергли сообщение Politico о готовящейся отставке главы СБУ Ивана Баканова

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24 июня 2022, 22:39 Источник: ТАСС

Глава СБУ Иван Баканов. Фото: Volodymyr Tarasov/globallook.com

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов остается на своем посту, его увольнение не планируется. Об этом в пятницу написало украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского.

Ранее в пятницу газета Politico, ссылаясь на информированные источники, сообщила, что президент Украины собирается уволить Баканова из-за непрофессионализма. В частности, Зеленский, якобы, не доволен тем, что после начала военной спецоперации некоторые высокопоставленные сотрудники СБУ покинули свои посты.

Комментируя это сообщение, неназванный сотрудник офиса Зеленского, сказал, что на его памяти это уже четвертое «увольнение» Баканова с начала года.

«Баканов занимает, я это называю, «острую должность». Число желающих его отставки больше, чем число журналистов, готовых об этом написать. Иван Геннадьевич при должности и пока никуда уходить не собирается», - заявил «Стране» источник.

Ранее сообщалось, что в конце мая, во время посещения Харькова, Зеленский уволил начальника областного управления СБУ за то, что тот «не работал на защиту города».