Зеленский во время посещения Харькова уволил начальника областного управления СБУ за то, что тот «не работал на защиту города»

Аргументы Недели → В мире 13+

29 мая 2022, 21:33 Источник: Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей поездки в Харьковскую область уволил начальника областного управления Службы безопасности Украины Романа Дудина. Об этом сам Зеленский рассказал в своем видеообращении к жителям страны в воскресенье.

«Я приехал, разобрался, сменил начальника СБУ области за то, что не работал на защиту города с первых дней [спецоперации России в Украине], а думал только о себе», - объяснил свое решение Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины в воскресенье впервые после начала военной спецоперации выехал за пределы Киевской области и посетил Харьков.