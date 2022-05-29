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Зеленский во время посещения Харькова уволил начальника областного управления СБУ за то, что тот «не работал на защиту города»

, 21:33 Источник: Telegram

Зеленский во время посещения Харькова уволил начальника областного управления СБУ за то, что тот «не работал на защиту города»
Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей поездки в Харьковскую область уволил начальника областного управления Службы безопасности Украины Романа Дудина. Об этом сам Зеленский рассказал в своем видеообращении к жителям страны в воскресенье.

«Я приехал, разобрался, сменил начальника СБУ области за то, что не работал на защиту города с первых дней [спецоперации России в Украине], а думал только о себе», - объяснил свое решение Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины в воскресенье впервые после начала военной спецоперации выехал за пределы Киевской области и посетил Харьков.

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