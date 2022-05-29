Зеленский впервые с начала спецоперации выехал из Киевской области и посетил Харьков

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29 мая 2022, 17:50 Источник: ТАСС

Фото: телеграм-канал Zelensky/Official

Впервые с начала военной спецоперации России в Украине Владимир Зеленский выехал за пределы Киевской области и посетил Харьков. Об этом в воскресенье сообщил в своем телеграм-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он написал, что Зеленский осмотрел разрушенные районы, встретился с военными и провел совещание, посвященное восстановлению жилого фонда. В частности, он предложил не восстанавливать панельные многоэтажки, а строить на их месте более современные и безопасные дома — обязательно с наличием бомбоубежищ и укрытий.

Ранее Ермак высказался за передачу пошлин на российскую нефть в фонд восстановления Украины.