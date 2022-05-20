Глава офиса Зеленского Ермак высказался за передачу пошлин на российскую нефть в фонд восстановления Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

20 мая 2022, 18:40 Источник: РИА Новости

Андрей Ермак, фото с сайта офиса президента Украины.

Украина поддерживает предложения о введении пошлин на поставки российской нефти и использование части полученных за счет этого средств на восстановление страны. Об этом сказал, выступая в пятницу по видеосвязи в одном из экспертных центров Вашингтона, глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Идея введения таких пошлин принадлежит США и Евросоюзу. Она рассматривается как промежуточный вариант на пути к полному отказу от российской нефти.

«Мы ценим инициативу американской администрации и Евросоюза о введении пошлин на российскую нефть. Я думаю, что часть этих средств могла бы пойти в фонд реконструкции Украины», - заявил Ермак.

В среду стало известно, что Евросоюз не смог согласовать шестой пакет санкций, одним из пунктов которого должно было стать эмбарго на российскую нефть.