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Попытки ВСУ прорваться из котла под Лисичанском пресекаются силами ЛНР

, 09:44 Источник: ТАСС

Попытки ВСУ прорваться из котла под Лисичанском пресекаются силами ЛНР
Военнослужащий Украины, фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Попытки украинских боевиков прорваться из-под Лисичанска «тщетны», поскольку пресекаются силами ЛНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева. 

Киселев сообщил, что на данный момент проводится «зачистка и разминирование захваченных укрепрайонов в Тошковке, Горском, Мирной долине, Волчеяровке, Белогоровке» от ВСУ. Он отметил, что попытки украинских боевиков покинуть Лисичанск и продвинуться в Соледар и Краматорск «тщетны», поскольку они сразу пресекаются. Силы ЛНР укрепляют свои позиции. 

Ранее генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Войсковые объединения ВС РФ под командованием генерала армии Суровикина и генерал-полковника Лапина разгромили противника южнее Лисичанска, ликвидирована украинская военная группировка в Горском и Золотом.

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