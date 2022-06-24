Минобороны: Войска РФ блокировали Лисичанск с юга и заняли Горское и Золотое

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24 июня 2022, 22:29

Фото: Соцсети

Войсковые объединения ВС РФ под командованием генерала армии Суровикина и генерал-полковника Лапина разгромили противника южнее Лисичанска, ликвидирована украинская военная группировка в Горском и Золотом. Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Соединения и воинские части группировки российских войск «Центр» под командованием генерал-полковника Лапина, прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника, и развивая наступление блокировали город Лисичанск с юга.

В течение пяти дней ими освобождено 11 населенных пунктов, из них наиболее крупные Лоскутовка, Мирная долина, Устиновка.

Одновременно Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина завершила разгром окруженной группировки ВСУ в «Горском котле». Российскими войсками и подразделениями Народной Милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое.