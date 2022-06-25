Резников: просьбы Киева к западным партнерам о предоставлении Украине современных самолетов и танков остаются невыполненными

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25 июня 2022, 08:35 Источник: РБК

Алексей Резников, фото с сайта Минобороны Украины

Просьбы украинских властей к партнерам на Западе о предоставлении современного вооружения, самолетов и танков, остаются невыполненными. Министр обороны Украины Алексей Резников в эфире "Военного телевидения Украины" рассказал, что Киев продолжает обсуждать с партнерами, убеждать их необходимости украинским военным современного вооружения.

По словам Резникова, власти США в прошлом году отказывались поставлять на Украину переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, и поставки все же начались после начала спецоперации России.

По информации главы украинского ведомства, Украина получила уже около одной тысячи комплексов Stinger.

Резников назвал «тектоническим сдвигом» получение от Германии самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Как он отметил, это значит, что завтра будут зенитные самоходные установки Gepard и другое вооружение. Он надеется, что будут усилены возможности украинского флота и Киев получит больше РСЗО.

Резников объяснил, что поставки с Запада занимают много времени, так как многое вооружение поступает со складов, подлежащих расконсервации, восстановлению, и необходимо научить украинских военных, профинансировать инструкторов. На это уходит две-три недели.

Ранее Резников проинформировал о прибытии на территорию бывшей советской республики американских реактивных систем залпового огня HIMARS.