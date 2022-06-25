Глава Общественной палаты ДНР Кофман: полное восстановление Мариуполя может занять от трех до пяти лет

Аргументы Недели → В мире 13+

25 июня 2022, 07:58 Источник: Telegram-канал ТАСС

Мариуполь, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Полное восстановление города Мариуполя может занять от трех до пяти лет. На это, как передает ТАСС, указал Александр Кофман, глава Общественной палаты Донецкой народной республики.

«На полное восстановление Мариуполя может потребоваться от трех до пяти лет, заявил нам председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее на текущей неделе российский вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что зона мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» в будущем может продолжить работу в качестве промышленного парка или места отдыха.