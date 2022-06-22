Хуснуллин уточнил: зона «Азовстали» может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но не как завод

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22 июня 2022, 21:34 Источник: Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин, фото: Russian Government, globallookpress.com

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в среду, 22 июня, уточнил, что «Азовсталь» должен продолжить работу, но только не как металлургический комплекс.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин написал в своем Telegram-канале после интервью телеканалу "Россия 24" о том, что обсуждался мастер-план Мариуполя с перечнем работ по строительству и развитию города до 2035 года.

Хуснуллин назвал важным вопросом, что делать с заводом «Азовсталь». "Рассматриваем различные варианты его будущего. Эта зона в дальнейшем может продолжить работу, как промышленный парк или место отдыха, но конечно уже не как металлургический комплекс", - пояснил вице-премьер.

Ключевой задачей в целом Хуснуллин назвал "запуск экономики региона".