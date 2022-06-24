Россиянину Дмитрию Украинскому, экстрадированному в США из Таиланда, грозит до 20 лет тюрьмы

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24 июня 2022, 22:14 Источник: ТАСС

Полицейский автоомбиль у здания суда в США, Isaac Buj/globallook.com

Российскому гражданину Дмитрию Украинскому, который 16 июня был экстрадирован в США из Таиланда, может грозить до 20 лет тюрьмы. Это следует из обвинительного заключения прокуратуры, сообщили в пятницу в офисе прокурора США по Восточному округу Нью-Йорка.

Наказание может быть вынесено по совокупности преступлений. Украинского обвиняют в мошенничестве с помощью электронных средств, отмывании денег и банковских махинациях. Как утверждают в прокуратуре, россиянин обманывал американских граждан, а средства затем легализовал в Таиланде, где он проживал.

Украинский был арестован в Бангкоке в 2016 году по запросу ФБР США. Тайский суд приговорил его к 10 годам заключения по обвинению в хищении средств с кредитных карт.