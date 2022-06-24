Министр экономики ФРГ Хабек рассказал, что ради экономии значительно сократил время на принятие душа

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24 июня 2022, 20:23 Источник: Der Spiegel

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Фото: Michael Kappeler/dpa/globallook.com

Министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек сообщил, что стал значительно меньше времени тратить на душ, выполняя рекомендации своего министерства об экономии энергии. Об этом пишет издание Der Spiegel.

«Я придерживаюсь того, что рекомендует мое министерство. Я значительно сократил время принятия душа», – заявил Хабек журналистам.

Он привел свой разговор с голландским коллегой, который сообщил Хабеку, что в планах правительства Нидерландов сократить время принятия душа в стране с 10 до 5 минут. По словам вице-канцлера, ему стало смешно, когда он услышал о такой инициативе, потому что сам «никогда в жизни не принимал душ и пяти минут».

Ранее министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир призвал жителей ФРГ есть меньше мяса, чтобы внести таким образом вклад в «борьбу с Путиным».