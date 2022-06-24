Украинские следователи завершили расследование дела о захвате власти Виктором Януковичем — теперь его рассмотрит суд

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24 июня 2022, 18:27 Источник: ТАСС

Бывший президент Украины Виктор Янукович. Фото: Pravda Komsomolskaya/globallook.com

Государственное бюро расследований Украины завершило следствие по уголовному делу экс-президента страны Виктора Януковича, сообщила пресс-служба ГБР. Янукович обвиняется в захвате власти в 2010 году.

«Следователи ГБР завершили досудебное расследование по факту захвата Виктором Януковичем государственной власти в 2010 году и пособничестве этому со стороны бывшего заместителя министра юстиции Украины», - сказано в телеграм-канале пресс-службы бюро.

Как установило следствие, осенью 2010 года Янукович «захватил государственную власть» посредством увеличения объема властных полномочий президента.

После того как с материалами следствия ознакомится сторона защиты, обвинительный акт будет направлен в суд, который решит вопрос о возможности рассмотреть дело в отсутствие обвиняемых, поскольку в 2014 году Янукович покинул страну.

Ранее сообщалось, что украинский суд заочно арестовал Януковича еще по одному делу по делу — о соглашении по Черноморскому флоту РФ в Севастополе.