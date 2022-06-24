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Разведка США: поставки Киеву американских РСЗО быстро не изменят положения дел, противостояние в Украине может длиться годы

, 17:18 Источник: ТАСС

Разведка США: поставки Киеву американских РСЗО быстро не изменят положения дел, противостояние в Украине может длиться годы
Американская РСЗО HIMARS. Фото: Lance Cpl. Dean Gurule/globallook.com

Поставки Украине современных американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS быстро не изменят положения дел. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на анализ разведывательного сообщества США.

Оценка экспертов американского разведсообщества базируется на том, что в Украину поставляются РСЗО с небольшим радиусом действия и ограниченным числом ракет — с тем чтобы снаряды не могли долететь до территории РФ. Помимо этого, России в ходе спецоперации удалось уничтожить часть поставленных Киеву систем, в том числе гаубицы M777.

Телеканал приводит также мнение представителя комитета по разведке в Конгрессе США Майка Куигли, который считает, что конфликт в Украине может длиться годы.

О прибытии в Украину американских реактивных систем залпового огня HIMARS сообщил 23 июня министр обороны страны Алексей Резников. 

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