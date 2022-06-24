В Харьковском университете исключили из программы изучение русского языка и литературы

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24 июня 2022, 16:28 Источник: ТАСС

Польские книги, imago stock&people/globallook.com

Из программ Харьковского национального института имени Каразина со следующего учебного года будет исключено изучение русского языка и литературы. Вместо этого студентам будут преподавать славянскую филологию на базе польской, сообщило в пятницу издание «Страна» со ссылкой на пресс-службу университета.

«На базе кафедр русского языка и истории русской литературы с привлечением преподавателей польского языка и польской литературы была создана новая кафедра славянской филологии» - говорится в сообщении пресс-службы.

Как следует из информации, размещенной на сайте вуза, среди образовательных программ филологического факультета университета теперь значатся украинский язык и литература, польский язык и литература, английский язык, литературное редактирование, славянская филология, классические языки и литература и прикладная лингвистика.

Отмечается, что реорганизация проведена «с целью оптимизации учебного процесса».

Ранее сообщалось, что, в школах «коммунальной формы собственности» украинского города Николаева запретили использование русского языка.