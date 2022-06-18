Школьников города Николаев могут лишить русского языка

По информации украинских СМИ, в школах «коммунальной формы собственности» города Николаев запретили использование русского языка.
Источники утверждают, что в соответствии с документом, принятым 17 июня Николаевским горсоветом, с 1 сентября текущего года в городе будет запрещено использование русского языка в учреждениях среднего образования.
В частности, по данным СМИ, в Николаеве запрещается преподавание на русском языке в начальных классах школ и отменяется изучение русского языка как предмета, курса или факультатива.
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