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Аргументы Недели Общество 13+

Школьников города Николаев могут лишить русского языка

, 13:43

Школьников города Николаев могут лишить русского языка
Фото: istockphoto.com

По информации украинских СМИ, в школах «коммунальной формы собственности» города Николаев запретили использование русского языка.

Источники утверждают, что в соответствии с документом, принятым 17 июня Николаевским горсоветом, с 1 сентября текущего года в городе будет запрещено использование русского языка в учреждениях среднего образования.

В частности, по данным СМИ, в Николаеве запрещается преподавание на русском языке в начальных классах школ и отменяется изучение русского языка как предмета, курса или факультатива.

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