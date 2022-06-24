Британец Эйден Аслин, приговоренный судом ДНР к смертной казни, посожалел о том, что выступал на стороне украинской армии

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24 июня 2022, 15:49 Источник: Telegram

Фото: скриншот с видео.

Британский подданный Эйден Аслин, которого суд ДНР приговорил к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Украины, раскаивается в том, что стал частью украинской армии. Видеозапись его обращения опубликовал в своем телеграм-канале в пятницу замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

«Мне жаль, что я стал частью украинской армии. Но я думаю, что для многих людей этого будет недостаточно, потому что все будут думать, что я вызываю жалость. Все это так, как будто Бог сохранил мне жизнь до сих пор, чтобы я мог увидеть, какова правда и стать на путь искупления», - заявил Аслин.

Кроме того, он опасается, что, находясь в заключении в СИЗО Донецка, погибнет от обстрела ВСУ.

«На прошлой неделе Донецк подвергся невероятному обстрелу с украинской стороны, и я был свидетелем этого. Мы попали под артиллерийский обстрел, и я действительно думал, что в итоге умру от рук Украины», - рассказал британец.