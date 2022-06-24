ЛНР: группировка войск Украины, находящаяся в котле Горское–Золотое, ликвидирована

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24 июня 2022, 10:00

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Группировка киевских войск, находящаяся в котле в районе городов Горское и Золотое, которые расположены на территории Донбасса, ликвидирована. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделали в Луганской народной республике.

«В ЛНР заявили, что украинская группировка, находящаяся в котле Горское–Золотое, ликвидирована», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель подконтрольной киевским властям администрации Луганской области Сергей Гайдай указал на то, что подразделения Украины будут отведены от города Северодонецка.