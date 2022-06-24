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Силы ЛНР вышли на самую южную окраину Лисичанска и закрепились там

, 08:33 Источник: РИА Новости

Силы ЛНР вышли на самую южную окраину Лисичанска и закрепились там
Mihir Melwani/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Военнослужащие ЛНР вышли на южную сторону Лисичанска и закрепились там. Об этом сообщает РИА Новости источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

В сообщении источника сказано, что отряды ЛНР вышли на южную сторону Лисичанска, где расположены промзона завода резино-техничных изделий и дома сотрудников. 

«Здесь удалось закрепиться, в частности, занять опорный пункт и блокпост», – заявил источник.

Сообщается, что силы ЛНР также захватывают западную часть города, в то время как часть украинских боевиков отступают по проселочным дорогам. 

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что силы Луганской Народной Республики (ЛНР) замкнут кольцо вокруг Лисичанска в ближайшие два-три дня.

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