Газета Politico: Зеленский хочет сменить главу Службы безопасности Украины Баканова «на кого-то более подходящего»

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24 июня 2022, 07:36

Иван Баканов (в центре) фото: Yuliia Ovsiannikova, globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский намерен сменить председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Американская газета Politico написала о том, что Зеленский собирается заменить Баканова

«на кого-то более подходящего», со ссылкой на четыре источника, близких к президенту Украины, и на западного эксперта, консультировавшего киевские власти по реформированию этой силовой структуры.

По сведениям инсайдеров, Киев «крайне недоволен» работой Баканова. Кого хочет поставить Зеленский главой СБУ, пока не известно.

По словам одного из источников, Киев «не устраивают управленческие навыки Баканова, потому что теперь нужны навыки антикризисного управления, которых у него нет», вероятно.

«Зеленский хочет заменить своего приятеля детства, которого он привлек для руководства СБУ, на кого-то, кто более подходит на пост в военное время», — пишет Politico.

Украинский политик Илья Кива ранее раскрыл, что начальник СБУ Иван Баканов покинул Киев с наворованными деньгами за день до начала спецоперации Вооруженных сил России и сейчас проживает в Германии.