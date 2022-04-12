Илья Кива заявил, что начальник СБУ Иван Баканов за день до начала спецоперации уехал из Украины в Германию

Аргументы Недели → В мире 13+

12 апреля 2022, 13:44 Источник: Илья Кива

Иван Баканов (в центре) фото: Yuliia Ovsiannikova, globallookpress.com

Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива раскрыл, что начальник службы безопасности страны Иван Баканов покинул Киев с наврованными деньгами за день до начала спецоперации Вооруженных сил России и сейчас проживает в Германии.

Кива, обращаясь к сотрудникам СБУ, отметил, что они-то знают, как их "начальник Ваня Баканов за день до начала боевых действий выехал с генералом Андреем Наумовым на двух бусах, набитых деньгами, в Европу". По словам Кивы, сейчас во Франкфурте недвижимость скупает, виллы, особняки и гостиницы. Ему Зеленский поручил вкладывать награбленные денежные средства и обустраивать быт. Кива опубликовал пару снимков европейских особняков.

"Обращаюсь к офицерам Службы Безопасности Украины: чьи приказы вы сегодня выполняете?...Вам разве не стыдно перед собой и не противно, что вами-офицерами подтираются лицедеи, решая свои бытовые вопросы? Вы же прекрасно понимаете, что вся верхушка власти сбежит, получив уже гарантии убежища на Западе", - написал лишенный мандата Илья Кива.

"А вы со своими семьями, что делать будете? Куда побежите? А бежать прийдется, потому, что сейчас именно вы - выполняя преступные приказы фигляров и кураторов из иностранных разведок, становитесь преступниками, которые будут наказаны", - добавил он.