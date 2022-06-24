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Советник главы Крыма Крючков: в Херсонской области наступил крах политики украинизации

, 07:35 Источник: РИА Новости

Советник главы Крыма Крючков: в Херсонской области наступил крах политики украинизации
Mihir Melwani/Keystone Press Agency, globallookpress.com

В Херсонской области все говорят на русском языке, политика украинизации рухнула, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в беседе с РИА Новости.

Крючков сообщил, что на улицах неслышно украинской речи, «максимум суржик»: все говорят на русском. Он подчеркнул, что политика украинизации регионов, которая длилась тридцать лет, рухнула. 

Собеседник агентства также отметил, что такие сферы, как образование и делопроизводство постепенно «русифицируются».

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что у украинской армии нет перспектив захватить Херсонскую область.

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