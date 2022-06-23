Замглавы ВГА Стремоусов: у армии Украины нет перспектив захватить Херсонскую область

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23 июня 2022, 07:59 Источник: РИА "Новости"

военный, https://unsplash.com/photos/M3CrE9ZHKKU

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что у украинской армии нет перспектив захватить Херсонскую область, а все ее контрнаступления чисто теоретические и информационные.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что ВСУ ведут контрнаступательные действия в Херсонской области, причем якобы значительно продвигаются в восточном направлении. Некоторые украинские политике и вовсе заявили, что военные страны уже зашли на территорию Херсона.

Кирилл Стремоусов, комментируя вышеуказанные сообщения, подчеркнул, что перспектив наступления у ВСУ "ноль". Замглавы ВГА Херсонской области уточнил, что "никто ничего не захватывал", а все попытки украинских военных достичь данной цели в последние месяцы закончились ничем.