Офицер ЛНР Марочко: силы республики и армии России вошли в Золотое и Горское, идет продвижение вглубь образовавшегося «котла»

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23 июня 2022, 15:19

Военные, MOD Russia / globallookpress.com

Подразделения Луганской народной республики и Вооруженных сил России вошли на территорию городов Золотое и Горское в Донбассе, в настоящий момент идет продвижение вглубь образовавшегося «котла». Соответствующую информацию озвучил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Подполковник НМ ЛНР Марочко заявил, что силы НМ ЛНР и российской армии вошли в Золотое и Горское, идет продвижение вглубь образовавшегося “котла”. Он добавил, что темпы у российской армии неплохие», — пишет Telegram-канал отечественного интернет-издания «Украина.ру».

Ранее сегодня украинский министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии в страну американских реактивных систем залпового огня HIMARS.