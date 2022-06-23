Офицер ЛНР Марочко: силы республики и армии России вошли в Золотое и Горское, идет продвижение вглубь образовавшегося «котла»

Подразделения Луганской народной республики и Вооруженных сил России вошли на территорию городов Золотое и Горское в Донбассе, в настоящий момент идет продвижение вглубь образовавшегося «котла». Соответствующую информацию озвучил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Подполковник НМ ЛНР Марочко заявил, что силы НМ ЛНР и российской армии вошли в Золотое и Горское, идет продвижение вглубь образовавшегося “котла”. Он добавил, что темпы у российской армии неплохие», — пишет Telegram-канал отечественного интернет-издания «Украина.ру».
Ранее сегодня украинский министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии в страну американских реактивных систем залпового огня HIMARS.