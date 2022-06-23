В Росгвардии сообщили об очередном трофее от ВСУ в Донбассе – танке Т-72

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23 июня 2022, 12:07

Танк, Dmitry Chasovitin/ Global Look Press

Бойцы Росгвардии сообщили о захвате в одном из населённых пунктов Донбасса при освобождении трофейного танка ВСУ Т-72. Информацию сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе проведения поиска в одном из освобождённых от противника населённых пунктов Донбасса спецназовцы Росгвардии обнаружили исправный украинский танк Т-72 с полным боекомплектом», − значится в докладе военных.

После получения трофея провели незначительный ремонт и танк снова готов к бою.

Также росгвардейцы сообщили, что на местности нашли и обезвредили в схроне неразорвавшийся снаряд к реактивной системе залпового огня «Ураган», шестьдесят 120-мм снарядов, две танковые мины, семь гранатомётов, четыре выстрела к ним, а также более 5 тыс. патронов различного калибра.

Уточняется, что один из подобных схронов был организован на городском кладбище.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты начали готовить реактивные системы залпового огня HIMARS к применению на украинской территории за месяц до начала специальной операции Москвы.