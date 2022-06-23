RT: США начали готовить ракетные установки HIMARS к применению на Украине за месяц до начала спецоперации России

Соединенные Штаты начали готовить реактивные системы залпового огня HIMARS к применению на украинской территории за месяц до начала специальной операции Москвы. На это указывает RT.
«США начали готовить ракетные установки HIMARS к применению на Украине за месяц до начала российской спецоперации», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале «RT на русском».
В процитированном посте отмечается, что, согласно данным госзакупок, корпус американских морских пехотинцев еще в январе объявил тендер о переоборудовании 223 армейских грузовиков MTVR в машины перезаряжания для установок.
Ранее сегодня сообщалось, что министерство обороны России продемонстрировало на видео уничтожение позиций украинской армии ракетными ударами вертолетов Ка-52 с дистанции свыше пяти километров.