RT: США начали готовить ракетные установки HIMARS к применению на Украине за месяц до начала спецоперации России

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23 июня 2022, 10:44 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

РСЗО HIMARS, Sgt. Dustin Biven / globallookpress.com

Соединенные Штаты начали готовить реактивные системы залпового огня HIMARS к применению на украинской территории за месяц до начала специальной операции Москвы. На это указывает RT.

«США начали готовить ракетные установки HIMARS к применению на Украине за месяц до начала российской спецоперации», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале «RT на русском».

В процитированном посте отмечается, что, согласно данным госзакупок, корпус американских морских пехотинцев еще в январе объявил тендер о переоборудовании 223 армейских грузовиков MTVR в машины перезаряжания для установок.

Ранее сегодня сообщалось, что министерство обороны России продемонстрировало на видео уничтожение позиций украинской армии ракетными ударами вертолетов Ка-52 с дистанции свыше пяти километров.