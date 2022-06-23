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The Telegraph: плененный в ДНР британец Эйден Аслин сообщил своим родственникам, что его скоро казнят

, 09:48

The Telegraph: плененный в ДНР британец Эйден Аслин сообщил своим родственникам, что его скоро казнят
Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Плененный в Донецкой народной республике гражданин Великобритании Эйден Аслин сообщил своим родственникам, что его в скором времени казнят. Соответствующую информацию, как пишет отечественный Telegram-канал «Украина.ру», опубликовало издание The Telegraph.

«The Telegraph: попавший в плен ДНР британец Эйден Аслин сообщил своим родственникам, что его скоро казнят», — говорится в посте, появившемся в TG-канале.

Ранее, 16 июня, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что решение о расстреле приговоренных к смертной казни в республике британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима может быть принято не ранее чем через месяц.

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