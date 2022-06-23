Силы ЛНР при поддержке армии России отрезали военных Украины от последнего пути снабжения в Лисичанске

Подразделения Луганской народной республики при поддержке российской армии отрезали киевских военных от последнего пути снабжения в городе Лисичанске. Об этом пишет Telegram-канал отечественного интернет-издания «Украина.ру».
«Вооруженные силы ЛНР при поддержке ВС РФ отрезали украинских военных от последнего пути снабжения в Лисичанске, взяв под свой контроль единственную дорогу из Северска, по которой ВСУ удавалось доставлять боеприпасы, технику, продовольствие», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.
Как сообщалось ранее в четверг, глава Чечни Рамзан Кадыров указал, что киевские войска взяты в «плотное кольцо» между городами Золотое и Горское.