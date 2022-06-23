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Силы ЛНР при поддержке армии России отрезали военных Украины от последнего пути снабжения в Лисичанске

, 08:04

Силы ЛНР при поддержке армии России отрезали военных Украины от последнего пути снабжения в Лисичанске
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Подразделения Луганской народной республики при поддержке российской армии отрезали киевских военных от последнего пути снабжения в городе Лисичанске. Об этом пишет Telegram-канал отечественного интернет-издания «Украина.ру».

«Вооруженные силы ЛНР при поддержке ВС РФ отрезали украинских военных от последнего пути снабжения в Лисичанске, взяв под свой контроль единственную дорогу из Северска, по которой ВСУ удавалось доставлять боеприпасы, технику, продовольствие», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее в четверг, глава Чечни Рамзан Кадыров указал, что киевские войска взяты в «плотное кольцо» между городами Золотое и Горское.

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