Кадыров: войска Украины взяты в «плотное кольцо» между Золотым и Горским в Донбассе, закрыты все пути отступления

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23 июня 2022, 07:11

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Украинские войска взяты в «плотное кольцо» между расположенными в Донбассе городами Золотое и Горское, закрыты все пути отступления. На это в своем Telegram-канале указал руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«По имеющейся достоверной информации, противник взят в плотное кольцо между населенными пунктами Золотое и Горское, тем самым, закрыты все пути отступления», — говорится в публикации Кадырова.

По его словам, «положение укронацистов весьма плачевное и чревато серьезными последствиями в виде скорого сокрушительного поражения».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц высказался по поводу перспектив возобновления переговорного процесса между Москвой и Киевом.