Канцлер Германии Шольц: мы далеки от переговоров между Россией и Украиной

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22 июня 2022, 17:45

Канцлер Германии Олаф Шольц, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Руководитель немецкого правительства Олаф Шольц высказался о перспективах возобновления переговорного процесса между Москвой и Киевом. Об этом информирует Telegram-канал отечественного сетевого издания «Украина.ру».

«Мы далеки от переговоров между Россией и Украиной, — канцлер Германии Олаф Шольц», — указывается в публикации, появившейся в TG-канале.

РФ с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории соседнего государства. Ранее сегодня сообщалось, что Народная милиция ЛНР официально подтвердила полное окружение группировки Вооруженных сил Украины, которая находится в городах Горское и Золотое.