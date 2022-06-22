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Народная милиция ЛНР официально подтвердила полное окружение группировки войск Украины в городах Горское и Золотое

, 17:11

Народная милиция ЛНР официально подтвердила полное окружение группировки войск Украины в городах Горское и Золотое
Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Народная милиция ЛНР официально подтвердила полное окружение группировки Вооруженных сил Украины, которая находится на территории городов Горское и Золотое. Об этом информирует Telegram-канал отечественного интернет-издания «Украина.ру».

«Армия ЛНР официально подтвердила полное окружение группировки ВСУ в Горском и Золотом», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива выступил с утверждением, согласно которому Генеральный штаб ВСУ и Польша завершили планирование операции по заходу подразделений Варшавы на Западную Украину.

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