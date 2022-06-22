Экс-депутат Рады Кива: Генштаб ВСУ и Польша закончили планирование операции по заходу войск Варшавы на Западную Украину

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22 июня 2022, 14:10

Польский военный, Artur Widak / globallookpress.com

Генеральный штаб украинских Вооруженных сил и Польша закончили планирование операции по заходу войск Варшавы на Западную Украину. Об этом со ссылкой на неназванный источник написал в Telegram бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«В Генеральном штабе ВСУ закончили планирование, совместно с польским командованием, операции по заходу польской армии на территорию Западной Украины», — говорится в публикации, выложенной экс-парламентарием.

По его словам, начало миссии Варшавы намечено на конец следующего месяца.

Североатлантический альянс всеми силами пытается сохранить контроль над частью украинской территории, добавил Кива.

Как сообщалось ранее сегодня, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров анонсировал скорое известие о взятии Лисичанска в кольцо и зачистке данного города от киевских подразделений.