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Аргументы Недели Политика 13+

Кадыров анонсировал скорое сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистке его территории от войск Украины

, 13:40

Кадыров анонсировал скорое сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистке его территории от войск Украины
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров анонсировал скорое сообщение о взятии расположенного в Донбассе Лисичанска в кольцо и зачистке территории данного населенного пункта от украинских войск. Соответствующую публикацию политический деятель разместил в своем Telegram-канале.

«В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистке его территории от бандеровских оккупантов», — говорится в посте Кадырова.

Ранее в среду сообщалось, что министерство обороны России продемонстрировало на видео ракетный удар по позициям Вооруженных сил Украины на заводе под городом Николаевом.

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