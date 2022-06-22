Кадыров анонсировал скорое сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистке его территории от войск Украины

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров анонсировал скорое сообщение о взятии расположенного в Донбассе Лисичанска в кольцо и зачистке территории данного населенного пункта от украинских войск. Соответствующую публикацию политический деятель разместил в своем Telegram-канале.
«В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистке его территории от бандеровских оккупантов», — говорится в посте Кадырова.
Ранее в среду сообщалось, что министерство обороны России продемонстрировало на видео ракетный удар по позициям Вооруженных сил Украины на заводе под городом Николаевом.