Кадыров анонсировал скорое сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистке его территории от войск Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

22 июня 2022, 13:40

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров анонсировал скорое сообщение о взятии расположенного в Донбассе Лисичанска в кольцо и зачистке территории данного населенного пункта от украинских войск. Соответствующую публикацию политический деятель разместил в своем Telegram-канале.

«В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистке его территории от бандеровских оккупантов», — говорится в посте Кадырова.

Ранее в среду сообщалось, что министерство обороны России продемонстрировало на видео ракетный удар по позициям Вооруженных сил Украины на заводе под городом Николаевом.