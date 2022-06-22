Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Минобороны РФ показало на видео ракетный удар по позициям ВСУ на заводе под Николаевом, в ходе атаки уничтожены около 500 военных

, 13:26

Минобороны РФ показало на видео ракетный удар по позициям ВСУ на заводе под Николаевом, в ходе атаки уничтожены около 500 военных
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео ракетный удар по позициям Вооруженных сил Украины на заводе под городом Николаевом. Ролик, предоставленный ведомством, разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Минобороны публикует кадры ракетного удара российских ВКС по позициям ВСУ на судостроительном заводе “Океан” под Николаевом. В результате атаки были ликвидированы около 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады», — пишет TG-канал.

Как сообщалось ранее в среду, МО РФ проинформировало, что военные батальона 57-й бригады ВСУ, потеряв более 60% личного состава, самовольно оставили все занимаемые ими позиции.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram