МО РФ: военные батальона 57-й бригады армии Украины, потеряв свыше 60% личного состава, самовольно оставили все занимаемые позиции

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22 июня 2022, 13:00

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Военные батальона 57-й бригады Вооруженных сил Украины, потеряв свыше 60% личного состава, самовольно оставили все занимаемые позиции. Об этом, как передает ТАСС, проинформировало министерство обороны Российской Федерации.

«Военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады, потеряв более 60% личного состава, самовольно оставили все занимаемые позиции», — процитировано заявление МО в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, киевская сторона эвакуировала до 30 раненых и 8 убитых американских и британских наемников, чтобы они не попали к военным РФ на территории Донбасса.