Украинские террористы не смогут взорвать Крымский мост, поэтому они выберут цель полегче, например, самолёт с туристами

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22 июня 2022, 17:58

Киевская власть грозится перейти к тактике государственного терроризма. Спецслужбы Украины берут на вооружение приёмы исламистских боевиков: диверсии на важных объектах, захват заложников, уничтожение в воздухе гражданских самолётов.



В последнее время много разговоров ходит об опасности для Крымского моста. Он будет «целью номер один» для Украины, как только она получит обещанное дальнобойное оружие из США и Европы. Об этом украинским СМИ заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. Он возглавляет Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.



Киев грозился разрушить Крымский мост с момента его создания. Ещё в 2018 г. министр инфраструктуры украинского правительства Владимир Омелян обещал, что «россияне жестоко поплатятся» за возведение моста из «украинского Крыма в украинскую Кубань». «Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут покидать наш Крым», – предрекал и тогдашний президент Незалежной Пётр Порошенко. В 2019-м Александр Турчинов – бывший глава совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины – заявлял, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы могут разрушить Крымский мост «в течение нескольких минут». Киевский завод, где делали эти «Нептуны», российские «Калибры» уже сровняли с землёй.



Конечно, сейчас у киевских политиков и военных появилось больше надежд на исполнение своих угроз. Они рассчитывают на обещанные Пентагоном реактивные системы залпового огня M142 HIMARS. Но слишком мала у неё боевая часть, чтобы уничтожить такое гигантское сооружение. Сам по себе мост – фундаментальное сооружение, которое можно уничтожить только ядерным ударом или выпустить по нему сотню мощных ракет и всеми попасть. Этого российские ПВО и ПРО сделать не дадут.



Мост охраняется с воздуха двумя полками ПВО, на вооружении которых находятся знаменитые комплексы С-400. Они создают над Крымом своеобразный купол диаметром в 400 километров. Также есть дополнительная многоступенчатая защита моста системами ПВО более ближнего действия, в том числе «Панцирями С-1».



С воды мост также защищён не только боевыми пловцами и патрульными катерами Черноморского флота, но и очень серьёзной системой гидролокации, исключающей подводные диверсии. Также ежедневно проводится дополнительное обследование несущих конструкций моста. Поэтому все атаки на Крымский мост будут отражены.



Однако не все настроены так оптимистично. Нельзя поддаваться шапкозакидательским настроениям. Опасность терактов всё ещё велика. Не устроена ли шумиха вокруг возможного теракта на Крымском мосту, чтобы отвлечь внимание от другого акта государственного терроризма? Например, взрыва на борту турецкого воздушного лайнера с российскими туристами, летящими в Стамбул или Анталью. По некоторым данным, именно такую провокацию могут готовить украинские спецслужбы.



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