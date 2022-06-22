Добровольно обезоруженную Европу можно брать голыми руками

Аргументы Недели → В мире 13+

22 июня 2022, 17:19

В штабах НАТО сейчас тихая паника. Темпы, с которыми армия России перемолола арсеналы вооружений противника, впечатлили профессионалов. Оценили они и то, что ВС РФ воюют с самоограничениями. ВСУ сейчас хоть как-то держатся за счёт остатков техники на хранении и за счёт того, что западные страны, по сути, расстались с большой частью своих куцых резервов. Многие из их строевых частей уже передали массу техники, которую нечем и некому заместить. Польша, например, полностью лишилась танков в ряде своих частей. «Абрамсы» М1А2С из США для их замены прибудут нескоро, да и должны идти в другие части. А Германия, на которую рассчитывали поляки, заявила, что танков лишних у неё нет, – и это правда. Давать ВСУ натовцам уже почти нечего, потому последний пакет помощи НАТО выглядит для Киева издёвкой – как ещё можно расценивать передачу 18 гаубиц?



Темп расходования боеприпасов сторонами также заставил загрустить западных аналитиков. Стало ясно, что у них самих либо нет таких запасов, либо их хватило бы ненадолго – меньше, чем Украине. И нет, что куда хуже, мощностей для производства боеприпасов в нужных количествах. Нет и больших перспектив по их расширению.



Зато там оценили то, что, по имеющимся данным, российский ОПК вывел свои мощности по производству дальнобойных управляемых вооружений (баллистических, крылатых, управляемых ракет различного базирования) и авиационных средств поражения и боеприпасов на трёхсменный режим работы. Темп выпуска «Калибров», «Искандеров» или ракет Х-101 такой, что намного превышает их суточный расход.



В общем, если даже не вспоминать о многотысячных российских арсеналах ТЯО, никто из толковых военных в НАТО не хотел бы оказаться на месте Украины. К тому же на Западе тихо признаётся, что американские и европейские инструкторы и консультанты ничего не умеют и не понимают в таком типе военных действий, которые происходят в Незалежной. Они привыкли гонять босоногих туземцев, вооружённых достаточно слабо. По отзывам из ВСУ, даже местные командиры командуют намного лучше, чем когда за дело берутся британцы или американцы. Хотя и к своим командирам у украинских солдат масса справедливых претензий.



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