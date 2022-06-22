ВКС России уничтожили до 500 военных Украины с вооружением и техникой, размещавшихся в цехах николаевского завода «Океан»

Российские ВКС ликвидировали до 500 военных Украины с вооружением и техникой, размещавшихся в цехах николаевского завода «Океан». Об этом, как передает РИА Новости, заявило министерство обороны РФ.
«Минобороны России: вчера в результате удара ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих украинской 59-й механизированной бригады с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах николаевского судостроительного завода "Океан"», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.
Как сообщалось ранее в среду, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очевидным то, что режим президента Украины Владимира Зеленского не собирается прекращать свою преступную деятельность при поддержке Запада.