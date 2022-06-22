Спикер МИД РФ Захарова: очевидно, что режим Зеленского не собирается прекращать свою преступную деятельность при поддержке Запада

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22 июня 2022, 12:15

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Очевидно, что режим президента Украины Владимира Зеленского не собирается прекращать свою преступную деятельность при поддержке западных государств. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Очевидно, что режим Зеленского не намерен прекращать свою преступную деятельность при поддержке Запада», — процитирована спикер внешнеполитического ведомства в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, в МИД РФ указали, что ответные меры на запрет транзита через Литву в Калининградскую область будут в практической сфере, а не в дипломатической.