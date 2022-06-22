МИД РФ: ответные меры на запрет транзита через Литву в Калининградскую область будут в практической сфере, а не в дипломатической

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22 июня 2022, 11:56

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Ответные меры на запрет транзита через литовскую территорию в Калининградскую область будут в практической сфере, а не в дипломатической. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступили в министерстве иностранных дел РФ.

«МИД России: российские ответные меры на запрет транзита через Литву в Калининградскую область будут в практической области, а не в дипломатической», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев указал, что ответ на решение Вильнюса о транспортной блокаде Калининградской области серьезно скажется на жителях Литвы.