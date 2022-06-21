Патрушев: ответ России на решение Вильнюса о транспортной блокаде Калининградской области серьезно скажется на жителях Литвы

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21 июня 2022, 12:54

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Ответ Российской Федерации на решение Вильнюса о транспортной блокаде территории Калининградской области серьезно скажется на жителях Литвы. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ.

«Секретарь Совбеза Патрушев: мы скоро ответим на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, это серьезно скажется на жителях Литвы», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, в МИД России указали, что Литва, ограничив транзит в Калининград, перешла все границы.