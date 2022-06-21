Патрушев: ответ России на решение Вильнюса о транспортной блокаде Калининградской области серьезно скажется на жителях Литвы

Ответ Российской Федерации на решение Вильнюса о транспортной блокаде территории Калининградской области серьезно скажется на жителях Литвы. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ.
«Секретарь Совбеза Патрушев: мы скоро ответим на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, это серьезно скажется на жителях Литвы», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.
Как сообщалось ранее во вторник, в МИД России указали, что Литва, ограничив транзит в Калининград, перешла все границы.