Президент Байден: «Нам нужно больше денег на планирование второй пандемии»

Американский президент Джозеф Байден провёл брифинг в Белом доме, на котором предложил миру «думать наперёд» и начинать готовиться к следующей пандемии.
«Нам нужно больше денег на планирование второй пандемии. Будет ещё одна. Мы должны думать наперёд. Вот для чего нам нужны деньги», − цитирует гаранта CNN.
Отметим генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус ранее подчёркивал, что в настоящий момент человечество не готово к новым пандемиям.
Специалисты уточняют, что на 22 июня в мире зарегистрировано более 540,5 млн случаев инфицирования коронавирусом.
Накануне стало известно, что почти половина российских врачей уверена, что стране не нужно выходить из ВОЗ. Споры о продолжении членства государства в международной организации началась весной.