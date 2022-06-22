Президент Байден: «Нам нужно больше денег на планирование второй пандемии»

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22 июня 2022, 12:20

Джо Байден, президент США, Sarah Silbiger - Pool via CNP/ Consolidated News Photos

Американский президент Джозеф Байден провёл брифинг в Белом доме, на котором предложил миру «думать наперёд» и начинать готовиться к следующей пандемии.

«Нам нужно больше денег на планирование второй пандемии. Будет ещё одна. Мы должны думать наперёд. Вот для чего нам нужны деньги», − цитирует гаранта CNN.

Отметим генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус ранее подчёркивал, что в настоящий момент человечество не готово к новым пандемиям.

Специалисты уточняют, что на 22 июня в мире зарегистрировано более 540,5 млн случаев инфицирования коронавирусом.

Накануне стало известно, что почти половина российских врачей уверена, что стране не нужно выходить из ВОЗ. Споры о продолжении членства государства в международной организации началась весной.