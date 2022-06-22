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22 июня 2022, 10:31

Руины в Донбассе, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

В боях на Украине со стороны ВСУ воюют спецназовцы Особой воздушной службы Великобритании (SAS). Такую информацию представил журналист Сет Харп со ссылкой на данные американского наёмника. Пишет в среду, 22 июня, RT.

«Украинские военные постоянно стреляют по своим. Только что мы потеряли снайпера британского спецназа SAS — боец выдвигался на позицию, но украинский БТР превратил его в пыль, так как экипаж никто не предупредил», − опубликовал Харп выдержку из переписки в Twitter.

Наёмник из США также сообщил, что украинские военные испытывают проблемы со связью между подразделениями ВСУ.

Ранее стало известно, что роль европейских лидеров в возможном переговорном процессе Украины и России весьма ограничена, потому что украинский президент находится под влиянием Великобритании и США, договариваться с ним невозможно. Такую точку зрения высказал бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.