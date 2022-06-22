Экс-депутат Рады Килинкаров считает, что лидеры ЕС не имеют влияния на Зеленского: «он присягнул на верность Британии и США»

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22 июня 2022, 09:08 Источник: Общественная служба новостей

Шольц, Зеленский и Макрон в Киеве. Фото: Kay Nietfeld/globallook.com

Роль европейских лидеров в возможном переговорном процессе Украины и России весьма ограничена, потому что украинский президент находится под влиянием Великобритании и США, договариваться с ним невозможно. Такую точку зрения высказал «Общественной службе новостей» бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Комментируя недавний визит в Киев лидеров Германии, Франции и Италии, Килинкаров заявил, что они не могут оказать влияния на украинского президента.

«С Зеленским бесполезно вести какой-либо диалог. Он присягнул на верность британцам и американцам», - считает экс-депутат.

По его мнению, в этой ситуации предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС - «скромная попытка» Европы усилить свое влияние внутри Украины. Ключевую же роль во взаимоотношениях с Киевом на сегодняшний день играют США и Великобритания, настаивает Килинкаров.